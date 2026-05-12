Sulata voi ja yhdistä kuivat aineet keskenään. Yhdistä kaikki ja anna tekeytyä hetki. Paista kuumalla vohveliraudalla voissa.

Kiehauta vesi ja lisää siihen tilkka etikkaa sekä suolaa. Riko muna lasiin. Tee kuplivaan veteen pyörre lusikalla ja tiputa muna varovasti hieman kattilan keskikohdan viereen. Anna pyöriä noin 3-3,5 minuuttia ja nosta reikäkauhalla kuivumaan talouspaperille ja siirrä lautaselle odottamaan. Laita päälle suolaa.