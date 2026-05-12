- Sulata voi ja yhdistä kuivat aineet keskenään. Yhdistä kaikki ja anna tekeytyä hetki. Paista kuumalla vohveliraudalla voissa.
- Kiehauta vesi ja lisää siihen tilkka etikkaa sekä suolaa. Riko muna lasiin. Tee kuplivaan veteen pyörre lusikalla ja tiputa muna varovasti hieman kattilan keskikohdan viereen. Anna pyöriä noin 3-3,5 minuuttia ja nosta reikäkauhalla kuivumaan talouspaperille ja siirrä lautaselle odottamaan. Laita päälle suolaa.
- Kuori katkaravut.
- Sekoita smetana, sitruuna, suola ja sokeri keskenään.
- Kuori avokado ja siivuta ohuiksi siivuiksi. Mausta sitruunalla ja suolalla.