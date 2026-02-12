Kolmiodraama-ohjelmassa Heidi pahoittaa mielensä Juhon käytöksestä.

Kolmiodraama-ohjelman uusimmassa jaksossa Heidi ja Satu ihmettelevät Juhon ristiriitaista käytöstä.



Juho on poistunut asunnolta uusista sänkyjärjestelyistä aiheutuneen erimielisyyden vuoksi. Naisten jäätyä kaksin Heidi paljastaa Sadulle, että Juho on lähetellyt hänelle pitkiä käsinkirjoitettuja viestejä ja tekstiviestittelee hänelle pitkin päivää.

Hän ihmettelee, miksi miehen käytös muuttuu aivan erilaiseksi, kun muita on läsnä, sillä silloin Juho väittää kaikille heidän suhteensa olevan platonisesti kaveripohjalla.

Heidi toivoisi, että Juhon käytös olisi jatkossa johdonmukaisesti jompaakumpaa.

Myöhemmin hän avautuu tuskallisesta tilanteesta haastattelussa.

– Miksi hän sanoo tuossa kameroiden edessä, että hänellä ei ole minua kohtaan mitään tunteita? Heidi ihmettelee itkien.

Katso videolta tilanne, kun Heidi joutuu keskeyttämään haastattelun ja ohjelman tuottaja rientää lohduttamaan tätä.

Tilanteen lopuksi Heidi tekee päätöksensä ja lähtee lopullisesti pois talosta.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.