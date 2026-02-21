Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Jari Peltola ja Katja Lintunen summaavat rakkauden kesän.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin toiseksi viimeisessä jaksossa hyvästellään ohjelman osallistujat haikeissa tunnelmissa. Lisäksi toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola summaavat kesän tapahtumia ja pohtivat kenen ohjelmaan osallistuneen kanssa he kokevat olevansa samankaltaisia.

– Olisin ehkä vähän niin kuin Sanni ja tykkäisin käydä siellä mummiksessa. Toisaalta Vilma hänen kiltteytensä takia, Lintunen pohtii.

Samalla Lintunen nauraa, että molemmat Teemut saattavat vaikuttaa hänen valintaansa.

Peltolan kaksi valintaa yllättävät Lintusen.

– Jos olisin Tino ja tajuttaisiin Vilman kanssa, ettei tästä mitään tule ja löytäisinkin Tinnan, jolloin ohjelmasta löytyikin ihan random-tyyppi.

– Ai olisitkin vieraisiin peteihin hyppijä, Lintunen nauraa.

– No tavallaan, Peltola sanoo.

Katso hupaisa keskustelu yllä olevalta videolta!

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon.