Kolmiodraama-sarjassa Tomi on heti tukalassa tilanteessa.

Kolmiodraaman toinen kausi käynnistettiin viime viikolla, kun ensimmäiset rakkautta etsivät sinkut valitsivat deittikumppaninsa.

Kauden toisessa jaksossa kaksi seuraavaa sinkkua selvittää, kumpi kumppaniehdokkaista vaikuttaa sopivammalta tekstiviestien perusteella.

Toinen heistä on Tomi. Tiedotteessa kerrotaan, että Tomi etsii rinnalleen avointa ja luotettavaa naista. Ulkonäöllisesti häntä viehättävät urheilulliset ja söpöt naiset.

Hän viestittelee jaksossa Tinnan ja Carolinan kanssa. Valinta naisten välillä tuntuu mahdottomalta, sillä molemmat heistä tuntuvat sopivilta.