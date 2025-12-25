Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa puidaan Kolmiodraama-sarjan käänteitä.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Jari Peltola pureutuvat Kolmiodraama-sarjan käänteisiin ja peilaavat niitä omaan elämään.

Sanni ja erä-Teemu muuttivat saman katon alle Kolmiodraama-sarjan kolmannessa jaksossa.

Tänä vuonna sarjassa on mukana jälleen Sanni, joka nähtiin myös Kolmiodraaman ensimmäisellä tuotantokaudella. Sanni muutti sarjan kolmannessa jaksossa saman katon alle erä-Teemun kanssa ja kaksikko kävi yhdessä helsinkiläisessä Mummotunneli-ravintolassa.

Lintunen ja Peltola ovat myös viihtyneet samaisessa ravintolassa kesäisin. Peltola paljastaakin, että hän törmäsi sattumalta Sanniin siellä.

– Minähän siis tapasin Sannin Mummiksessa. Meidän kohtaamisemme oli erikoinen, varsinkin nyt tässä valossa. Muistin Sannin ekalta kaudelta ja hän muisti minut. Hän tuli minulle, että moi ja onpa kiva nähdä livenä. Me juteltiin siinä pitkät pätkät ja oli todella mukavaa jutella Sannin kanssa, Peltola kertoo.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Lintunen utelee, oliko erä-Teemu paikalla. Jaksossa puidaan myös Vilman ja Tinon kauppatreffejä sekä Tomin ja Carolinan yhteistä yötä. Tästä pääset katsomaan jakson.

