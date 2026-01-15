Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa innostutaan suorasta puheesta.
Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Sarjaan pureutuvassa Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin kuudennessa jaksossa Jari Peltola ja Katja Lintunen pohtivat herättivätkö kilpakosijat piilotetut tunteet.
Kolmiodraama-jaksossa uusi sinkku Heidi päätyi näyttämään Juholle kaapin paikan. Tämä sai erityisesti Jarin innostumaan.
Heidi päätti heti kertoa, mietteensä ja näytti Juholle kaapin paikan. Hän kuvaili heidän viestittelyään työhaastatteluksi.