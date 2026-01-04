KalPaan näyttävän sisääntulon tehnyt 19-vuotias puolustaja Veikka Mononen on monella tapaa poikkeuksellinen nuoren sukupolven pelimies.

Mononen iski SM-liigauransa avausmaalilla KalPalle kolme pistettä lauantain kotiottelussa Pelicansia vastaan.

2–1-maali oli paitsi pelaajalle itselleen ikimuistoinen, myös todella näyttävä. Mononen piti pitkään kiekkoa laidalla, malttoi ja pelasi itsensä kuin varkain täydelliseen tekopaikkaan keskelle.

Mononen lähti kauteen kamppailemaan pelipaikasta hallitsevan Suomen mestarin kovassa pakistossa. Puolivälissä kautta hänestä on tullut illasta toiseen tärkeitä asioita kaukalossa tekevä runkopuolustaja.

– Perisuomalainen mies. Saunan takana jutellaan sitten, jos on asiaa, mutta muuten ei paljon pukahdeta, KalPan päävalmentaja Sami Tervonen kuvaili suojattiaan Pelicans-voiton jälkeen.

Vuonna 2006 syntynyt Mononen on kuin raikas tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä. Työmoraali on korkealla eikä oma ego ole pääosassa. Siksi paikka pukukopista on löytynyt helposti.

– Sellainen hiljainen raskaan työn raataja. On ollut hyvin mukana, ja jätkät ovat ottaneet hyvin sisään. Miksi ovat ottaneet, niin (siksi), että yksikään päivä ei jää käyttämättä. On ensimmäisten joukossa hallilla ja tekee paljon töitä. Ja tuntuu, että mikään ei oikein hetkauta.

– Hieno osoitus tästä uudesta sukupolvesta, joka tuolla on kuitenkin tulossa. Ei ole pelkkää Youtube-kikkailua ja neppailua, vaan siellä on oikeasti kovia jätkiä tekemään töitä, Tervonen tiivisti.

5:46 KalPan päävalmentaja Sami Tervonen piti pitkän puheenvuoron Veikka Monosesta Pelicans-voiton jälkeen.