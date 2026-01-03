Ilves otti jo kymmenennen peräkkäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa.
Tamperelaisseura kaatoi kotijäällään TPS:n maalein 5–2. Kauden surkeasti aloittanut Ilves nousi nyt sarjassa jo viidenneksi.
Kymmenes peräkkäinen voitto sivuaa Ilveksen seuraennätystä. Aiempi ennätys oli syksyltä 1997, jolloin kaikki voitot tulivat kuitenkin varsinaisella peliajalla.
Tshekkipuolustaja Radek Kucerik teki Ilvekselle kaksi maalia. Joukkue koki myös ikävän takaiskun, kun kanadalaishyökkääjä Luke Henman sai avauserässä mailan silmänsä seutuville ja jätti ottelun kesken.
0:36Ilveksen Luke Henman sai vaarallisen iskun silmäänsä.
HIFK sai tähtipelaajansa Jori Lehterän takaisin kokoonpanoonsa kolmen kuukauden poissaolon jälkeen. Lehterä syötti kaksi maalia, kun IFK kaatoi kotonaan sarjakakkosen JYPin maalein 5–3.
Lue myös: Jori Lehterältä silmiä hivelevä paluu SM-liigaan
Myös puolustaja Petteri Lindbohm teki paluun HIFK-paitaan oltuaan sivussa syyskuusta lähtien. Lindbohm teki Lehterän syötöstä joukkueensa kolmannen maalin.
7:27Jori Lehterä syötti kaksi HIFK:n osumista JYPiä vastaan.
Sportin ahdinko pahenee
Oulun Kärpät katkaisi kolmen ottelun tappioputkensa tylyllä 6–0-kotivoitolla Vaasan Sportista. Matyas Kantner teki komeat tehot 3+1.
Kun samaan aikaan HPK voitti kotonaan Jukurit maalein 3–1, kasvattivat Kärpät ja HPK eron Liigassa viimeisenä olevaan Sportiin jo yhdeksään pisteeseen.
5:50Kärpät pieksi Sportin tennislukemin.
Sarjakärki Tappara voitti vieraissa Kiekko-Espoon maalein 5–2 ja tukevoitti johtoaan toisena olevaan JYPiin kolmeen pisteeseen. Oiva Keskinen tehtaili Tapparalle tehot 1+3 ja Kasperi Simontaival säesti kahdella maalilla.
Tappara menetti ottelussa pahasti jalkansa päälle kaatuneen puolustaja Daniel Brickleyn.
1:23Tappara menetti voitossa puolustaja Daniel Brickleyn ilkeän näköisessä tilanteessa.
Muissa otteluissa KalPa voitti kotonaan Pelicansin 2–1 ja KooKoo haki SaiPan kotihallista pisteet 3–2-voitolla voittomaalikilpailun jälkeen.