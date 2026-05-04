Kätilöopistolla sairastuneet työntekijät eivät saa vahingonkorvauksia.

Korkein oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen, joka koski vahingonkorvauksia Kätilöopiston sisäilmasta sairastuneille työntekijöille.

Päätös tarkoittaa, että Helsingin hovioikeuden lokakuussa 2025 antama tuomio jää voimaan. Työantaja eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei ole velvoitettu maksamaan korvausta entisille työntekijöilleen Kätilöopiston sairaalan sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista ja sairastumisista.

Käräjäoikeus oli aiemmin määrännyt HUS:n maksamaan entisille työntekijöille korvausta.

Hovioikeus katsoi, että syy-yhteys Kätilöopiston olosuhteiden – erityisesti sairaalassa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden – ja työntekijöiden oireilun välillä oli olemassa, mutta HUS oli menetellyt työnantajana huolellisesti ja huolehtinut kantajien työturvallisuudesta työturvallisuuslain ja työsopimuslain mukaisesti.

Tehy jätti valituslupahakemuksen korkeimpaan oikeuteen joulukuun alussa 2025. Korkein oikeus (KKO) hylkäsi hakemuksen 29. huhtikuuta.