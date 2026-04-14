Korkein oikeus ei ottanut käsiteltäväkseen Helsingin Pitäjänmäen McDonald's-hampurilaisravintolassa tapahtunutta murhaa.

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa miehelle, joka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Helsingin Pitäjänmäen McDonald's-murhasta.

Kolmikymppinen Dimitri Allan Lindberg puukotti parikymppisen entisen puolisonsa kuoliaaksi 13 puukoniskulla huhtikuussa 2024. Uhri kuoli rikospaikalle käsivarsiin ja reiteen osuneiden puukoniskujen seurauksena.

Tilanteessa oli läsnä miehen ja naisen yhteinen kolmiviikkoinen lapsi, joka asui äitinsä kanssa.

Käräjä- ja hovioikeus pitivät tekoa vakaasti harkittuna ja erityisen raakana. Tekoa ei kuitenkaan katsottu erityisen julmaksi, vaikka siinä oli julmuutta ilmentäviä piirteitä. Hyökkäystä luonnehdittiin yllättäväksi ja provosoimattomaksi.

Mies haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka hylkäsi hakemuksen. Hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Lue myös:

