Useita henkilöitä loukkaantui onnettomuudessa sunnuntaina.

Helsingin sunnuntaisen Hermannin rantatien auto-onnettomuuden kuski oli noin 40-vuotias mies.

Poliisi ei ole vielä saanut selvyyttä tapahtumien kulkuun onnettomuuden osallisilta.

Aiemman kerrotun mukaan autonkuljettaja osui pylvääseen.

Pelastuslaitos jäähdytteli auton akustoa syttymisen estämiseksi.Helsingin pelastuslaitos

Onnettomuudessa loukkaantui viisi henkilöä, joista yksi on kuljettaja. Muut loukkaantuneet seisoivat lähellä tapahtumapaikkaa.

Tutkinnanjohtaja Mikko Lagerkrans kertoo, että loukkaantuneet eivät saaneet osumaa autosta, vaan heihin osui esimerkiksi lasia, joka oli irronnut autosta törmäyksen jälkeen.

Tutkinnanjohtaja sanoo, että vielä ei ole kommentoitavaa esimerkiksi auton nopeuteen tai muihin tapahtumiin liittyviin seikkoihin. Tutkinnanjohtaja Lagerkrans kommentoi Iltalehdelle, että kaksi loukkaantuneista on 2020-luvulla syntyneitä pikkulapsia, jotka olivat liikkeelle ainakin yhden vanhempansa kanssa.

Poliisi tutkii tapahtunutta alustavasti törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä rattijuopumuksena ja vammantuottamuksina.