Silminnäkijät kertovat kaaoksesta Washingtonissa: "Laukauksia aivan lähelläni"

Julkaistu 33 minuuttia sitten

Tunnelma Washington Hilton -hotellissa muuttui hetkessä kaoottiseksi ja paikalla olleet suojautuivat kuka mihinkin, kertovat silminnäkijät aamuyöllä Suomen aikaa tapahtuneesta ampumisvälikohtauksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump evakuoitiin lauantaina illalla paikallista aikaa kesken Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen washingtonilaishotellissa.



Paikalla ammuttiin laukauksia, kertoivat useat silminnäkijät ja toimittajat. Salaisen palvelun mukaan yksi ihminen otettiin kiinni tapahtuneen jälkeen. Lue myös: Analyysi: USA:n poliittisesta väkivallasta voi tehdä pelottavan johtopäätöksen Näin kertovat paikalla olleet Miltä tilanne sitten tuntui Washington Hilton -hotellin salissa? Paikalla ollut Ylen kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki kertoi Ylen mukaan olleensa noin 20 metrin päässä ampujasta, kun voimakkaat laukaukset kaikuivat juhlasalin ulkopuolella hotellin käytävässä. – Alkupalat olivat juuri tulleet pöytään ja Trump oli saapunut paikalle, Reunamäki kuvaili. Trump istui Reunamäen mukaan salin toisella puolella ja oli siis tapahtumista kaukana. Laukausten äänet aiheuttivat Reunamäen mukaan paniikinomaista tunnelmaa juhlasalissa ja ihmiset piiloutuivat pöytien väleihin. Tapahtuma peruttiin turvallisuusviranomaisten ohjeistuksesta.

Trump kuitenkin ilmoitti pitävänsä tiedotustilaisuuden tapahtuneesta, ja toimittajat siirtyivät työvaihteelle.

"Tuo on se matala ääni, jonka puoliautomaattiset aseet tuottavat"

Britannian yleisradioyhtiön Pohjois-Amerikan vastaava kirjeenvaihtaja Gary O'Donoghue kertoi BBC:n jutussa laskeneensa juuri veitsen ja haarukan pöydälle, kun laukaukset kaikuivat.

– Hetken kuluttua ajattelin, että tuo on se matala, jyrisevä ääni, jonka puoliautomaattiset aseet tuottavat. Sokeana keskityin ääniin ja kuulin lasin särkyvän, hän kuvaa.

– Sitten tunsin kollegani Danielin pään hipaisevan minua ja tajusin, että hän heittäytyi lattialle, joten seurasin häntä.

O'Donoghue oli paikalla myös Pennsylvaniassa, jossa Trump oli heinäkuussa 2024 menettää henkensä ampujan luotiin.

– Tällä kertaa tilanne oli erilainen, sillä muutamassa sekunnissa olimme pöydän alla, jossa odotimme viiden tai kymmenen minuutin ajan, oliko ampujakin juossut huoneeseen ja aikooko hän alkaa ampua illallisella läsnä olleita 2 500 ihmistä.

O'Donoghuen mukaan agentit seisoivat kypärät päässä ja luotiliivit yllään aseet suunnattuina väkijoukkoon tarkkailemassa, oliko uhkia lisää.

– Ja noin 30 metriä takanamme pääovien suuntaan FBI:n johtaja Kash Patel oli lattialla muiden kanssa – suojellen tyttöystäväänsä – kun salaisen palvelun agentti juoksi juhlasalin poikki hänen avukseen.

– Heti mieleen nousee kysymys mitä, miksi ja – tässä tapauksessa – erityisesti miten. Kuinka ampujalla oli jälleen kerran mahdollisuus päästä lähelle presidenttiä?

Hälinää Valkoisessa talossa ampumisen jälkeen.

Turvatoimissa parantamisen varaa

O'Donoghuen mukaan Hiltonin ympärillä olevat tiet olivat olleet ennen tapahtumaa kiinni jo tuntikausia, ja poliisi oli eristänyt alueen. Itse tapahtumapaikan turvatoimet eivät kuitenkaan olleet erityisen tiukat.

– Ovella seisova mies vilkaisi lippuani vain pintapuolisesti, varmaan parin metrin päästä, hän kommentoi BBC:lle.

Hän kertoo ajatelleensa "silmien kirvellessä", mitä olisi voinut tapahtua.

– Ja kuinka monta tällaista tilannetta tässä maassa on kestettävä, ennen kuin onni loppuu.

CNN aloitti suoran lähetyksen heti

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n toimitusjohtaja Mark Thompson kiitti uutisankkuri Wolf Blitzeriä, joka oli tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä, kun välikohtaus sattui. Tämä aloitti uutisoinnin heti, kun se oli mahdollista.

Blitzer oli ollut vain muutaman metrin päässä ampujasta, kun laukaukset ammuttiin.

Blitzer oli juuri tullut miesten vessasta Washington Hiltonin yläkerrasta, joka sijaitsee juhlasalin ulkopuolella, kun hän näki miehen, jolla oli "erittäin, erittäin vaarallinen ase".

– Yhtäkkiä kuulin näitä äänekkäitä ja pelottavia laukauksia aivan lähelläni. Seuraavaksi poliisi heitti minut maahan ja painautui päälleni, Blitzer kertoi.

Poliisit veivät hänet takaisin miesten vessaan, jossa noin 15 muuta miestä oli jo suojassa.

– Kun kuulin laukauksia, minulla ei ollut aavistustakaan, ketä ampuja tähtäsi vai yrittikö hän vain pelotella kaikkia. Ja tietysti ensimmäinen ajatus, joka minulle tuli mieleen, oli se, aikooko hän ampua minua.

– Se oli minulle kauhea, todella pelottava hetki, Blizter kuvasi.

Blizter kertoi nähneensä ampujan maassa sen jälkeen, kun hän oli alkanut ampua.

– Aikamoinen ilta Washingtonissa. Salainen palvelu ja lainvalvontaviranomaiset tekivät loistavaa työtä. He toimivat nopeasti ja rohkeasti. Ampuja on pidätetty, Trump itse kirjoitti Truth Social -palvelussa myöhemmin.

