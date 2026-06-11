Tulipalosta ja perheensä murhaamisesta syytetty mies on kiistänyt syyllisyytensä.

Perheensä murhaamisesta syytetty mies poistui palavasta talosta yksin ja juoksi naapuriin hakemaan apua talonsa ollessa tulessa.

Naapuria kuulusteltiin osana rikostutkintaa.

Poliisi kysyi naapurilta, oliko tapahtuneessa jotakin, mikä kiinnitti huomiota.

– Erityisesti se, että miksi hän ei ole jäänyt vaimoa ja lapsiaan auttamaan vaan juossut itse sieltä pois, naapuri sanoi.

Tulipalossa kuoli yhteensä neljä ihmistä, 20-vuotias äiti ja kolme pikkulasta.

"Savua oli niin paljon"

Naapuri ja hänen puolisonsa heräsivät siihen, kun mies hakkasi ovea.

– (Mies) sanoi että soita palokunta, taloni on tulessa.

Naapurin mies lähti heti juoksemaan palavalle talolle puolessa minuutissa. Miehen puoliso soitti hätäkeskukseen.

– Näin jo omalta taloltani, että talo on tulessa, savua oli niin paljon.

Talosta pelastautunut mies juoksi naapurin perässä talolle ja huusi "pelasta minun lapset ja vaimo, minä maksan hyvin". Mies kertoo vastanneensa, että älä nyt rahasta puhu.

Syytetty on kiistänyt rikoksen tapauksessa.

Mies kertoo, että oli paniikissa ja savua oli niin paljon, ettei hän saanut pelastettua perhettään.

Syytetty peitteli kasvojaan oikeudessa.MTV / REBEKKA HÄRKÖNEN

Palonsyyntutkinnan mukaan isoimman makuuhuoneen, eli päämakuuhuoneen, lattialta ikkunan edestä lähtee palavan nesteen jäljeksi sopiva palojälki.