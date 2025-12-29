Auri Kananen avautuu sosiaalisessa mediassa, miksi hän lopettaa uransa.

Siivouskuningattarena tunnettu Auri Kananen kyynelehtii Instagramin tarinoissa julkaisemalla videollaan. Videon yhteyteen hän on kirjoittanut englanniksi tekstin: ”Se on todella ohi”.

Aikaisemmassa tarinassa on linkki Kanasen Youtube-videoon, jonka hän on nimennyt: Minun viimeinen ja paras siivous. Videota on katsottu alle vuorokaudessa yli 120 000 kertaa.

– Tää video on mulle tosi merkityksellinen. Tää oli mun uran paras siivous monestakin syystä ja tätä videota tehdessä mä itkin kotona lohduttomasti, koska tiesin, että tähän päättyy kaikki se, mitä oon vuosien ajan rakentanut, Kananen kirjoittaa Instagram-tilillään.

Lue myös: Esikoistaan odottava Auri Kananen laittaa siivoushanskat naulaan

Kananen perustelee suomenkielisellä Instagram-tilillään useamman syyn, miksi hän päätyi ratkaisuun. Yksi niistä on se, että työ vaatii paljon matkustusta, koska sopivia asuntoja ei ole naapurustossa.