Nanna Karalahti julkaisi romanttisen videon uuden rakkaansa kanssa.

Hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti hempeilee Instagramissa julkaisemalla videollaan rakkaansa, IT-alan yrittäjä Niklas Vettasen kanssa. Videolla näkyy pätkiä pariskunnan matkoista sekä Suomesta että ulkomailta. Kuvatekstiin Karalahti on lisännyt vain punaisen sydämen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Romanttiseen videoon on tullut paljon kommentteja, ja myös Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on kommentoinut siihen punaisen sydänemojin.

Karalahti on aiemmin vastaillut somessa seuraajien esittämiin kysymyksiin parisuhteestaan. Hän paljasti tuolloin, mihin he ihastuivat toisissaan.

– Kuulemma minussa asenteeseen, tekemisen meininkiin ja valovoimaisuuteen. Minä taas älykkyyteen, tasapainoisuuteen ja ulkonäköön, Karalahti vastasi keväällä.