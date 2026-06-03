Näyttelijät Saara Kotkaniemi ja Nicola Perot avioituivat viime viikolla.

Näyttelijä Saara Kotkaniemi ja hänen puolisonsa Nicola Perot ovat menneet naimisiin. Asia käy ilmi Kotkaniemen Instagram-päivityksestä.

Kotkaniemi kertoo julkaisussaan, että hän ja Perot avioituivat maistraatissa viime viikolla. Hän jakoi Instagram-tililleen hempeän kuvasarjan hääpäivältä.

– Mun on edelleen vaikea uskoa, että maailman ihanin mies halusi mennä naimisiin juuri mun kanssani. Epäuskoisuuteen saattaa vaikuttaa se, että samainen mies karkasi maasta kaksi päivää häiden jälkeen, Kotkaniemi kirjoittaa julkaisussaan nauruemojin kera.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Näyttelijä kertoo, että vihkimistä juhlistettiin syreenipensasten siimeksessä Kaivopuistossa sekä ravintolaillallisella.

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