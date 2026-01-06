Auri Kanasen ja Sami Salmisen tyttövauva sai ortodoksikasteen.
Siivouskuningattarena tunnetun Auri Kanasen ja hänen kihlattunsa Sami Salmisen esikoistyttären ristiäisiä vietettiin viikonloppuna. Tuoreiden vanhempien somepäivityksistä selviää, että pienokainen sai nimekseen Adelia Aurora.
Kananen ja Salminen paljastivat tyttärensä nimen videolla, jossa he puhkovat yksi kerrallaan ilmapalloja, joihin on kirjattu erilaisia nimiä. Viimeisenä jäljelle jää pallo, johon on kirjoitettu Adelia.
Kananen on ortodoksi, ja näin ollen pienokainen sai ortodoksikasteen.
Pariskunnan tytär syntyi isänpäivänä 9. marraskuuta.
Kananen on tullut tunnetuksi somevideoistaan, joissa hän siivoaa ihmisten koteja ilmaiseksi. Hänellä on miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Hän kuitenkin ilmoitti raskautensa aikana lopettavansa siivousuransa.
Joulukuun lopussa Kananen julisti uransa olevan ohi.
– Haluan tehdä siivousalalla muutakin kuin jatkaa samaa vanhaa. Tarviin vaihtelua ja uusia haasteita! hän kertoi tuolloin somessa.