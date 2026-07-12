Siivouskuningattarena tunnettu somevaikuttaja juhli eilen häitään.

Auri Kananen on mennyt naimisiin kihlattunsa Sami Salmisen kanssa.

Kananen on julkaissut Instagram-tarinoihinsa kuvia ja videoita juhlapäivästään. Yhdessä kuvista on onnea hehkuva Salminen sydänten kerta, tekstinä husband eli aviomies. Toisella videolla Kananen esittelee nimetöntä sormussormeaan leveän virneen kera.

Kananen oli aiemmin viime vuonna julkistanut menevänsä juuri 11. heinäkuuta naimisiin.

Seiskan mukaan pariskunta avioitui Tampereen ortodoksisessa kirkossa eli Pyhän Aleksanteri Nevalaisen ja Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

Seiska kertoo Kanasen ottaneen avioitumisen myötä käyttöönsä miehensä sukunimen.

Juhlat Vanajanlinnassa

Tampereelta häitä matkattiin juhlimaan Hämeenlinnaan Hotelli Vanajanlinnaan, jossa luvassa oli muun muassa cocktail-hetki.

Juhlapäivän jälkeen morsian näytti vielä somevideollaan hiustensa ja meikkinsä kestäneen hienosti juhlien käänteissä.

Avioparilla on yksi, viime marraskuussa syntynyt lapsi. Hän kertoi lapsensa syntymän jälkeen lopettavansa siivouksen.