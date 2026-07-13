Näyttelijä Helmi-Leena Nummela on mennyt naimisiin.

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela asteli avioliiton satamaan yhdessä Paco-rakkaansa kanssa. Nummela jakoi Instagramin Tarinat-osiossa otoksia hääjuhlista.

Myös kaasona toiminut näyttelijä Linda Wiklund jakoi Instagram-tilillään kuvia häähumusta. Wiklund kuvaili kaiken olleen täydellistä.

– Aurinko paistoi, tupa täpötäynnä ystäviä ja sukulaisia ympäri maailmaa, rumpuja ja Suomi-iskelmää, täydellisiä puheita ja esityksiä, jumalaisen kauniin morsiamen naurua, kuutta eri kieltä vaihdeltiin fluentisti eestaas (turun murre ei ole luettu mukaan listaan) ja hottis-sulhasen käsittämätöntä tanssitaitoa, hän kirjoittaa.

Wiklund kehui myös ravintolayrittäjänä työskentelevän sulhasen suunnittelemaa menua.

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