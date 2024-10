Siilistä uhkaa tulla uhanalainen

Siilien määrä on kansainvälisesti vähentynyt, ja laji voi tulevaisuudessa muuttua uhanalaiseksi. Siilikantojen laskun syynä on eläimen elinympäristöjen heikentyminen, ilmenee Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) raportista.



Siilikantojen pienenemisen vuoksi liitto on muuttanut siilin uhanalaisuusluokituksen elinvoimaisesta silmälläpidettäväksi. Silmälläpidettävät lajit eivät aivan täytä uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ovat lähellä sitä ja saattavat tulevaisuudessa muuttua uhanalaisiksi.



Siilien määrästä Suomessa ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, sanoo yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta STT:lle. Siilien raportoidut liikennekuolemat sekä harrastajien havainnot siilien määrästä viittaavat siihen, että siilien määrä on vähentynyt myös Suomessa.



– Tämä viittaisi siihen, että suomalaisen siilikannan tila olisi linjassa sen kanssa, mitä muualla asiasta on sanottu, Kunnasranta sanoo viitaten Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton raporttiin.



Siilikannat ovat raportin mukaan vähentyneet puolessa niistä maista, joissa siilejä esiintyy. Määrät ovat vähentyneet arviolta 16–33 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.



Siilejä esiintyy Euroopan länsi-, luoteis- ja pohjoisosissa.