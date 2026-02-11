Italian eteläosaan on satanut muutamassa päivässä enemmän vettä kuin Suomessa tyypillisesti kuukaudessa.

Suomessa on ihmetelty ohuita lumipeitteitä ja alhaalla olevaa vedenpintaa, mutta Välimeren alueella vettä on ropissut reilusti.

– Johonkin vedet ovat menneet, ja näyttää siltä, että ne ovat viime päivinä ja viikkoina kastelleet Välimeren aluetta, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.

Esimerkiksi Italian eteläosassa vettä on kolmen vuorokauden aikana ropissut yli 200 millimetriä. Reippaita sadekertymiä on nähty Portugalissa ja Ranskan rannikolla sekä Espanjassa, jossa vettä on satanut 141 milliä.

– Jos miettii, että meidän tyypillinen kuukausisadanta on alle 100 mm, niin nämä ovat isoja määriä. Onhan siellä jo sitten tullut uutisia paikallisesta tulvimisesta.

Tulvia on ollut muun muassa Espanjan eteläosissa.

Matalapaineet ovat jatkamassa Alpeille, jossa on myös nähty suuria sademääriä.

– Varmasti lumipeite vahvistuu, ja myös lumivyöryriski voi kasvaa voimakkaan lumen tulon seurauksena, Rintaniemi kertoo.

Välimerellä eletään nyt sateisinta aikaa, mutta viime aikojen tilanne on Rintaniemen mukaan silti poikkeuksellinen.

– Onhan tämä tavallaan heidän sateisinta vuodenaikaansa, mutta kyllä tällainen tilanteen staattisuus, joka on jatkunut tammikuun ja helmikuun puoliväliin asti, on sekä meillä pohjolassa että Etelä-Euroopassa vähän poikkeuksellista ja aiheuttaa ongelmia.

Olympialaisia poutasäässä

Italiassa on parhaillaan käynnissä Milano–Cortinan talviolympialaiset, ja matalapaineista huolimatta ainakin Pohjois-Italiassa saadaan todennäköisesti nauttia poutaisemmasta säästä.

– Mielenkiintoisena taskuna erottuu tämä Pohjois-Italian alue. Itsekin ajattelin, että he ovat siellä sateiden reitillä, mutta Alppien alue suojelee Pohjois-Italiaa.

Sateet ovat jäämässä Sveitsin ja Ranskan puolelle, ja loppujen lopuksi sademäärät ovat olleet Rintaniemen mukaan jopa keskimääräistä alhaisempia Pohjois-Italian alueella.

– Vähän samalla lailla kuin meillä Norjan vuoristo saattaa "syödä" sateet. Siellä saatetaan jopa nauttia hieman föhntuulen vaikutuksesta. Kuivaa ja lämmintä ilmaa puhaltaa, eikä mitään massiivista lumen tuloa ole sinne nyt näköpiirissä.

