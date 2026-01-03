Brittilehti Daily Mail kertoo, että nyrkkeilijä Anthony Joshua vaihtoi istumapaikkaa ennen traagista liikenneonnettomuutta, joka vaati kahden hänen ystävänsä hengen.

Lue myös: Traagisesta kolarista selvinnyt Anthony Joshua pääsi sairaalasta

Joshua oli mukana onnettomuudessa maanantaina Nigeriassa. Kaksi ihmistä kuoli, kun Joshuaa ja hänen ystäviään kuljettanut auto törmäsi paikallaan olleeseen kuorma-autoon. Lievästi loukkaantunut Joshua istui takapenkillä vasemmalla puolella. Hän pääsi sairaalasta pois torstaina. Daily Mailin mukaan hänelle olisi voinut käydä paljon pahemmin.

Britti vaihtoi ennen onnettomuutta istumapaikkaa etupenkiltä takapenkille. Näin kertoi auton kuljettajan asianajaja Olalekan Abiodun.

– Ymmärrän, että matka alkoi Lagosista ja Anthony istui aluksi edessä, mutta että kuljettaja oli pyytänyt häntä vaihtamaan paikkaa, Abiodun sanoi.

Paikan vaihtamisen syyksi kerrottiin se, että kuljettaja ei nähnyt sivupeilistä Joshuan kookkaan ruuminrakenteen vuoksi. Daily Mail kertoi myös lisää yksityiskohtia onnettomuudesta. Niiden mukaan kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa ajokorttia.