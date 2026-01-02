Nyrkkeilytähti Anthony Joshuan seurueesta kahden henkilön kuoleman aiheuttaneessa kolarissa on nostetty syyte auton kuljettajaa vastaan.
Joshua joutui seurueineen vakavaan liikenneonnettomuuteen Nigeriassa maanantaina. Kaksi hänen läheistä ystäväänsä sai kolarissa surmansa. Joshua joutui tarkastettavaksi sairaalaan, josta hän pääsi pois samana päivänä.
Autoa kuljettaneelle 46-vuotiaalle nigerialaismiehelle luettiin perjantaina oikeudessa kaikkiaan neljä syytettä muun muassa kuolemantuottamuksesta vaarallisella ajotavalla. Oikeuskäsittely käynnistyy 20. tammikuuta.
Nigerian poliisin esitutkinnan mukaan mies ajoi ylinopeutta ja lähti tekemään ohitusta osuen pysähdyksissä olleeseen kuorma-autoon. Surmansa saaneet Sima Ghami ja Latif Ayodele kuuluivat Joshuan taustatiimiin.
Nigerialaiset sukujuuret omaava Joshua otteli vain viikkoa ennen onnettomuutta voitokkaasti yhdysvaltalaista sometähteä Jake Paulia vastaan. Joshuan on määrä kohdata toinen britti-iskijä Tyson Fury myöhemmin tänä vuonna.