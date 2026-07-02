MTV Uutisten tietojen mukaan Helsingin Itäväylällä alkuviikosta keskellä yötä kuolleet olivat turmahetkellä keskellä kolmikaistaista tietä.

Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat Helsingissä Itäväylällä yliajon seurauksena maanantain ja tiistain välisenä yönä ennen puolta yhtä. Hälytys tuli hätäkeskukseen kello 00.28.

Turma tapahtui Itäväylän itään menevillä kaistoilla Kulosaaren kohdalla, bussipysäkin lähellä. Tapahtumapaikalla on 70 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja kolme kaistaa. Yöllä oli hämärää, mutta ei täysin pimeää.

MTV Uutisten tietojen mukaan mies ja nainen olivat onnettomuuden tapahtuessa keskimmäisellä ajokaistalla kolmesta, eli he olivat aivan keskellä tietä. Toinen heistä oli MTV Uutisten tietojen mukaan makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Mies ja nainen olivat lähes kiinni toisissaan.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista ei vahvista MTV Uutisten tietoja, mutta toteaa uhrien olleen selvästi ajoradalla. Hän ei ota kantaa siihen, missä asennossa uhrit olivat törmäyshetkellä.

Poliisin käsityksen mukaan uhrit ehtivät olla tiellä korkeintaan muutaman minuutin ennen kohtalokasta törmäystä.

MTV Uutisten tietojen mukaan uhrit olivat voimakkaasti päihtyneitä.

Itäväylälle pääsee Kulosaaressa meluaidassa olevan aukon kautta. Aidan toisella puolella on bussipysäkki.

Toinenkin auto oli lähellä törmätä uhreihin