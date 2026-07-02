Murtovarkaat ovat olleet liikkeellä Savossa tällä viikolla.
Mikkelissä ja Varkaudessa on murtauduttu asuntoihin ja autotalleihin.
Itä-Suomen poliisi kertoo talon asukkaan heränneen torstaiaamuna oven lasin särkymiseen. Ovella oli seisonut tuntematon mies, joka oli lähtenyt karkuun asukkaan nähtyään.
Mikkelissä oli murtauduttu myös toiseen omakotitaloon edellisenä yönä (tiistai-keskiviikko). Poliisin mukaan murtautuja oli vienyt saaliikseen ainakin kaksi asetta sekä kohtalaisen summan käteistä rahaa.
Edellisenä oli murtauduttu myös autotalliin Varkaudessa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, vietiinkö autotallista omaisuutta.