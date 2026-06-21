Esapekka Lappi myöntää, että Toyotan dominointi rallin MM-sarjassa on paikoitellen tylsää katsottavaa.
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Lapin pitkä ajotauko rallin MM-sarjasta lähenee loppuaan. Hyundailla tällä kaudella Ruotsin ja Kenian MM-ralleissa nähty suomalaiskuski odottaa heinäkuussa ajettavaa Viron MM-rallia jo sormet kihelmöiden.
Lappi on Safari-rallin jälkeen ehtinyt ajamaan kaksi sorakisaa kotimaista SM-sarjaa Rally2-luokan Skodallaan, joten paluu Rally1-auton rattiin saa hymyn huulille.
– Hienoa päästä taas ajamaan isommalla kalustolla. Viro on hyvä ralli, siitä ei ole epäilystäkään, Lappi toteaa.
Edelliseen soraralliin Portugalissa Hyundai toi autoihinsa moottoripäivityksen, joka näytti nostavan tiimin kilpailukykyä. Ensin Adrien Fourmaux oli mukana voittotaistelussa ja lopulta ralli päättyi Thierry Neuvillen voitonjuhliin.
Karu paluu arkeen nähtiin kuitenkin Japanissa, kun Toyota vei rallissa neloisvoiton. Lappi sanoo, että odotukset loppukauden sorakisoihin ovat kuitenkin varovaisen luottavaiset.
– Portugali antoi minulle ehkä hieman uskoa, kun taas asvalttirallit eivät juuri antaneet aihetta optimismiin. Portugalin tulokset osoittivat, että auto on selvästi kilpailukykyisempi soralla.