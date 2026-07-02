Venäjä teki massiivisen ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan viime yönä.

Venäjän viimeöinen ilmaisku vaurioitti ukrainalaislapsia auttaneen SOS-Lapsikylän toimipistettä Kiovassa. Rakennus vaurioitui räjähdysten seurauksena, järjestö kertoo.



SOS-Lapsikylän viestintäjohtaja Jenni Blomberg kertoi STT:lle, ettei kukaan järjestön työntekijöistä tiettävästi vahingoittunut. Tarkempia tietoja ei ollut vielä saatu tänään iltapäivällä. Sen sijaan viereinen talo tuhoutui täysin, hän kertoi.

Kuvassa 9-kuukautinen vauva nukkumassa metron suojissa ilmaiskujen aikaan.Handout

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehty hyökkäys oli suurin runsaat neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana.



Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki sata haavoittui.

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