Toyota hallitsee rallin MM-sarjaa edelleen suvereenilla tavalla.

Japanilaistalli otti kotikisastaan Japanin MM-rallista neloisvoiton ja vankisti asemaansa entisestään sekä kuljettajien että valmistajien MM-sarjassa.

Japani oli kauden viimeinen asvalttiralli ja nyt edessä on kuuma sorakisojen kesä.

Elfyn Evans pystyi hyötymään MM-sarjan kärkimiehen ensimmäisestä lähtöpaikastaan Japanissa, mutta asiat näyttävät todennäköisesti hyvin erilaisilta kesän sorakilpailuissa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala korosti kuitenkin Japanin jälkeen, että kuljettajat saavat selvittää keskenään paremmuutensa, eikä tiimi ole aikeissa puuttua asiaan.

– Emme koskaan anna mitään tallimääräyksiä, Latvala sanoi.

Ja korosti, että tämä linja pitää myös kauden loppuun saakka.

– Käytännössä juuri näin. Asiaa kysyttiin minulta, mutta tämä on se toimintatapa, jonka Akio Toyoda on linjannut. Jos haluamme säilyttää hyvän joukkuehengen, emme käytä tallimääräyksiä, ja meidän on toimittava sen mukaisesti, Latvala vahvisti.

Latvala tiedostaa, että Evansilla voi olla lähtöpaikan suhteen vaikeuksia kesäkaudella, mutta tilanne ei ole millään tavalla uusi.

– Kuljettajat saavat kilpailla keskenään reilusti. Toki Elfyn joutuu avamaan tietä muille, mutta kaikki ovat kokeneet tämän tilanteen itsekin. He tietävät, miten peli toimii. Lähtöjärjestyksessä taaempana olevilla kuljettajilla on yleensä hieman paremmat mahdollisuudet, ja heidän täytyy hyödyntää ne erityisesti perjantaina, Latvala sanoi.