Toyotan konkaritähti Sebastien Ogier ajoi Kreikan MM-rallin voittoon.
Ogier kävi tiukkaa sekuntitaistelua voitosta Thierry Neuvillen kanssa, mutta belgialainen koki kaksi rengasrikkoa toiseksi viimeisellä erikoiskokeella, joten voittotaistelu kuihtui kasaan.
Sami Pajari päätti vaikeasti alkaneen Kreikan rallin hienosti pitämällä Power Stagella toiseksi nopeinta vauhtia. Pajari oli supersunnuntain kokonaistuloksissa toinen ja lopputuloksissa viides.
EK 17 Loutraki 2 Wolf Power Stage (16,61 km)
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