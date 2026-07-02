Putinin mukaan bensaongelma ei ole kriittinen.

Ukrainan toistuvat iskut Venäjän energiainfraan ovat aiheuttaneet vakavia häiriöitä maan polttoainetuotantoon. Bensapula on yltänyt myös pääkaupunkiin Moskovaan, jossa osa bensa-asemista on asettanut rajoituksia bensan ostamiselle.

Uutistoimisto Reutersin siteeraama Kommersant-lehti kertoi tällä viikolla, että Venäjä saattaa sallia yritysten tuottaa tilapäisesti heikompilaatuista bensiiniä ja dieseliä.

Kommersant kertoi hallituksen asiakirjaluonnokseen viitaten, että Venäjä saattaa paineen alla sallia korkeamman rikkipitoisuuden bensiinin ja dieselin tuotannon ja tuonnin vuoden 2027 heinäkuuhun asti. Niiden valmistus on ollut kiellettyä vuodesta 2013 lähtien.

Rikkipitoinen polttoaine vahingoittaa nykyaikaisia autoja muun muassa rikkomalla niiden katalysaattoreita ja kuluttamalla nopeammin moottoria.

Reuters kertoo myös, että paikallisen median mukaan Venäjä saattaa myös joutua tuomaan polttoainetta ulkomailta.

Yli puolet Venäjästä kärsii bensapulasta

Ihmiset jonottavat bensaa Moskovassa.AFP / Lehtikuva

Politicon mukaan jo yli 65 prosenttia Venäjästä kärsii bensapulasta. Lehden mukaan pahimmin pulasta kärsii Krimin alue, jonne julistettiin hätätila viime viikolla.

Venäläismedia RBK kertoo, että Moskovassa on otettu käyttöön tankkausrajoituksia. Esimerkiksi Gazprom Nedt -ketju on asettanut 30 litran maksimirajoituksen per asiakas.