Otto Virtanen on hävinnyt Wimbledonin Grand Slam -tennisturnauksen toisen kierroksen ottelun brittiläiselle Arthur Ferylle lukemin 7–5, 6–7, 3–6, 3–6.
Suomalainen otti matsin avauserän komeasti nimiinsä, mutta tappio toisen erän katkaisupelissä pistein 3–7 tuntui kääntäneen ottelun.
Tämän jälkeen Fery hallitsi tapahtumia, ja muun muassa mursi Virtasen syötön kolmesti. Ottelu kesti vajaat kolme tuntia.
Feryn sijoitus maailmanlistalla on 114, Virtasen 140.
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Turnauksen avauskierroksella Virtanen otti sensaatiomaiseen tyyliin voiton neljänneksi sijoitetusta Ben Sheltonista.