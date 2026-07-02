Hallitus on kiistellyt sote-järjestöjen valtionavustusten kriteereistä.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on antanut määräyksen sote-järjestöjen valtionavustusten eli Stea-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan.
Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä.
Valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä, tiedotteessa todetaan.