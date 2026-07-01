M-Sport Fordin tallipäällikkö Richard Millener oli enemmän kuin tyytyväinen Kreikan MM-rallin jälkeen.

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Tuoreeltaan rallin päättymisen jälkeen M-Sportilla iloittiin Josh McErleanin neljättä sijaa, joka myöhemmin muuttui tuomariston langettaman minuutin aikarangaistuksen myötä kuudenneksi.

Yhtä kaikki, kuudeskin sija oli irlantilaisen paras sijoitus MM-sarjassa. Tiimipäällikkö Richard Millener oli tuloksesta riemuissaan.

– Jos emme olisi tästä positiivisia, se olisi mielestäni suuri sääli. Josh teki fantastista työtä. Hän teki toki tilanteen itselleen vaikeaksi pienellä ulosajolla viimeistä edellisellä erikoiskokeella ja menetti käytännössä lähes koko rakentamansa eron.

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