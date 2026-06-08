Sami Pajarin onnistuminen Japanissa nosti jälleen odotuksia uran ensimmäisen voiton suhteen.

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Pajari ajoi ehjän kisan, joka palkittiin kauden viidennellä palkintokorokesijoituksella. Yhtä monta on ainoastaan MM-sarjaa johtavalla Elfyn Evansilla. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli tyytyväinen Pajarin suoritukseen Japanin MM-rallissa.

– Sehän olisi ollut jo kuudes peräkkäinen podium, ellei Portugalissa olisi tullut rengasrikkoa. Mutta kokonaisuutena katsottuna hän on pystynyt nostamaan tasoaan valtavasti alkukaudesta lähtien.

– Kun mietitään Monte Carloa ja sitä, kuinka vaikeaa siellä oli, hän on pystynyt kovan paineen alla kehittymään Ruotsin rallista lähtien ja nostamaan vauhtiaan koko ajan.

– On ollut huikeaa nähdä, kuinka hyvin hän on pystynyt henkisesti nostamaan itsensä aivan uudelle tasolle. Tänä vuonna hän on ollut todella vahva.

Seuraavaksi rallikaravaani suuntaa takaisin Eurooppaan ja Kreikkaan. Akropolis-ralli on tunnettu kisana, jossa kalusto joutuu koville. Sen jälkeen edessä ovat kovavauhtiset Viro ja Suomi.

Latvala sanoo, että Pajarin osake on nousussa, mutta riittääkö se seuraavissa kisoissa voittoon asti, on vielä kysymysmerkki.