Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 16-vuotiaan ehdolliseen vankeuteen kouluhyökkäyksen valmistelusta. Toinen syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen.
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan ehdolliseen vankeuteen tamperelaiskouluun kohdistuneesta iskusuunnitelmasta.
Epäiltyä kouluiskua suunnittelut poika teki videoita Tiktokiin kouluiskuista useita kuukausia ennen kuin poliisi otti hänet kiinni. Vihjeen poliisille videoista ja pojan viesteistä antoi pojan kaverin kaveri.
Pojalle luettiin vuoden ja viiden kuukauden mittainen tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä.
Toisen asiassa syytetyn eli 18-vuotiaan pojan oikeus määräsi mielentilatutkimukseen.
Välituomiossaan oikeus kuitenkin katsoi pojan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen sekä rangaistukseen mielentilatutkimuksen valmistuttua.
Poliisi pääsi jäljille nettivinkin perusteella
Pojilla epäillään olleen kuusiosainen suunnitelma kouluiskun toteuttamiseen. Iskussa pojat olisivat käyttäneet ampuma-aseita, polttopulloja ja minikirvestä.
Toisen pojan vanhan luokkakaverin kaveri antoi muutaman muun henkilön kanssa nettivinkin poliisille, jonka jälkeen toimitti myös näyttökuvia videoista.
Maaliskuussa 2026 syytetty oli laittanut sosiaalisen median ryhmään kuvia aseista ja koulua uhkaavia viestejä. Näiden perusteella nettivinkin antanut henkilö oli soittanut poliisille.
Seuraavana päivänä vinkin antanut henkilö oli lukenut Aamulehdestä, että joku oli jäänyt kiinni iskun valmistelusta ja osasi yhdistää tämän syytettyyn.