Taylor Swiftin ja Travis Kelcen häitä ja rakkaustarinaa käsiteltiin MTV Uutiset Livessä.

Poptähti Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelcen odotetaan menevän naimisiin perjantaina 3. heinäkuuta.

Pari itse on pitänyt tärkeän päivänsä yksityiskohdat visusti salassa, mutta mediaan on tihkunut erilaisten lähteiden kautta tietoja ja väitteitä heidän tulevista juhlistaan.

Missä Swiftin ja Kelcen häitä uskotaan tanssittavan ja millaista hintalappua juhlille on väläytelty? Miksi häiden ympärillä käy niin suuri kuhina? Muun muassa näistä aiheista keskusteltiin torstaina MTV Uutiset Liven hääaiheisessa lähetyksessä.

Katso lähetys yllä olevalta videolta!