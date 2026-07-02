Poika heräsi lepakko kasvoillaan. Kohtalokkaat oireet alkoivat lähes kolme viikkoa myöhemmin.

Kanadalainen 11‑vuotias poika kuoli rabiekseen vuonna 2024, kertoo Canadian Medical Association Journal -lehti.

Asiasta uutisoi myös muun muassa BBC.

Poika sai tartunnan ollessaan perheensä kanssa mökillä Ontariossa. Tartunta sai alkunsa tilanteesta, jossa hän heräsi lepakko kasvoillaan.

Vanhemmat eivät vieneet poikaa välittömästi sairaalahoitoon, sillä lapsessa ei ollut näkyviä puremajälkiä eikä lepakko käyttäytynyt poikkeavasti.

Oireet alkoivat myöhemmin

Poika alkoi 19 päivää tapahtuneen jälkeen tuntea kasvoissaan outoja oireita eli puutumista ja turvotusta.

Vanhemmat veivät lapsen päivystykseen, jossa oireita pidettiin aluksi äkillisenä ja toispuoleisena kasvohermohalvauksena eli Bellin pareesina.

Lääkityksestä huolimatta pojan tila heikkeni nopeasti. Hänelle nousi 39 asteen kuume, nieleminen vaikeutui ja hän alkoi nähdä hallusinaatioita.

Poika siirrettiin lasten teho-osastolle.

Rabiesepäily liian myöhään

Lääkärit epäilivät rabiesta, mutta liian myöhään. Poika kuoli 17 päivää sairaalaan joutumisen jälkeen.

Myöhemmin myös testit vahvistivat tartunnan, ja Kanadan elintarvikevirasto tunnisti viruksen lepakoissa esiintyväksi rabiesvariantiksi.

Rabieksen estohoito eli altistuksen jälkeinen rokotussarja ja mahdollinen immunoglobuliinihoito tulee aloittaa mahdollisimman pian, mielellään 24 tunnin kuluessa altistuksesta, kertoo muun muassa (THL).