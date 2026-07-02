Paprika on superterveellinen vihannes, joka sopii niin salaatteihin, eväsleipiin, patoihin kuin grillattavaksikin. Yksi valmistustapa tekee siitä vielä makoisamman.
Paprika on varsinainen vihannesten vihannes! Vain puolikas paprika riittää tyydyttämään aikuisen ihmisen päivittäisen C-vitamiinisaantitarpeen.
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Eniten C-vitamiinia keltaisessa paprikassa
Erityisen mahtava vitamiinipommi on keltainen paprika.
Kauppapuutarhaliitto kertoo tiedotteessaan, että sata grammaa tuoretta keltaista paprikaa sisältää C-vitamiinia noin 205 milligrammaa.
Myös punainen paprika pursuaa vitamiineja. Sadan gramman palassa vitamiineja on noin 185 milligrammaa.
– Kotimainen paprika tuotetaan lähellä ja se kulkee vain lyhyen matkan viljelijältä kauppaan, joten ravinteet pysyvät tuoreessa vihanneksessa hyvin matkassa mukana, Kauppapuutarhaliitto kiittelee.
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Paahtamalla parasta
Paprika on hyvää sellaisenaan esimerkiksi salaateissa ja eväsleipien välissä, mutta paprikaa kannattaa maistaa myös paahdettuna.