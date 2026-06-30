Kreikan MM-ralli päättyi lopulta pettymykseen Hyundain osalta.

Talli oli pitkään kiinni huipputuloksessa, kun Thierry Neuville johti kisaa vielä ennen sunnuntain päätöspäivää.

Sunnuntaina Toyotan Sebastien Ogier kiri kuitenkin Neuvillen edelle ja jätti belgialaisen toiseksi. Adrien Fourmaux sijoittui lopulta yleiskilpailun kuudenneksi, mutta kisan jälkeen saatu aikasakko pudotti ranskalaisen lopulta tuloslistalla seitsemänneksi. Dani Sordo päätettiin vetää pois kisasta juuri ennen Power Stagea, joten hänelle merkittiin tilastokirjoihin keskeytys Kreikasta.

Rallin päätöspäivä oli kokonaisuutena melko dramaattinen. Neuville ja Ogier kävivät tiukkaa sekuntikamppailua voitosta, mutta lopulta peli ratkesi ranskalaisen eduksi rallin toiseksi viimeisellä erikoiskokeella.

Neuville kärsi kaksi rengasrikkoa ja näin Ogier pystyi tekemään ratkaisevan eron Hyundai-kuljettajaan rallin kärjessä.

Hyundain urheilujohtaja Andrew Wheatley ei peitellyt kisan jälkeen pettymystään. Enemmän oli nyt tarjolla.

– Lähdimme Kreikkaan siinä uskossa, että pystyisimme taistelemaan vieläkin paremmasta tuloksesta, mutta tällä kertaa se ei ollut mahdollista. Kilpailusta tuli juuri niin vaativa – ellei jopa vaativampi – kuin osasimme odottaa, Wheatley sanoi suoraan.

Hyundai on kamppaillut koko kauden ajan suorituskykyyn liittyvien ongelmien kanssa, mutta ainakin siinä suhteessa Kreikan vaativa soraralli antoi tiimille viitteitä paremmasta.

– Siitä huolimatta Akropolis-ralli antoi koko tiimille paljon aihetta tyytyväisyyteen. Suorituskykymme oli vahvaa ja autojen luotettavuus hyvällä tasolla, joten lähdemme Viroon jälleen taistelemaan kärkisijoista, Wheatley jatkoi.

Hyundai pystyi Kreikassa osoittamaan, että sen suorituskyky on selvästi parempi soralla kuin asvaltilla. Ja se on hyvä merkki, sillä loppukausi tarjoilee pelkästään sorakisoja.

– Se, että olemme nyt pettyneitä toiseen sijaan, on oikeastaan itsessään positiivinen merkki, Wheatley sanoi.

– Olemme ottaneet valtavan harppauksen eteenpäin sitten Japanin rallin. Nyt tavoitteena on jatkaa samalla kehitysuralla myös seuraavissa kilpailuissa, Hyundai-pomo jatkoi.

Rallin MM-sarja jatkuu seuraavaksi heinäkuun puolivälissä ajettavalla Viron MM-rallilla. Sen jälkeen suunnataan Keski-Suomen sorateille, joten edessä on kaksi erittäin nopeaa ja suoraviivaista sorakilpailua.