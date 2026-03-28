Ässät voitti SaiPan puolivälieräsarjan avausottelussa vasta neljännessä jatkoerässä maalein 3–2. Ottelu oli SM-liigahistorian kolmanneksi pisin.
Pelin avausmaali syntyi ensimmäisessä erässä. Juuso Heikkilä sivakoi rystyltä Janne Naukkarisen läpiajosta syntyneen irtokiekon yläkulmaan ja vei SaiPan johtoon.
Toisessa erässä vahvaa pudotuspelikevättä pelaava Sakari Kostilainen nousi patapaidassa taas valokeilaan. Komea laukaus tasoitti lukemiksi 1–1.
Muutamaa minuuttia myöhemmin Antti Kalapudas vei SaiPan taas johtoon, mutta Valtteri Lipiäinen toi ennen erätaukoa Ässät jälleen rinnalle.
Tämän jälkeen maaliverkot eivät heiluneetkaan ennen kolmatta jatkoerää. Feetu Knihti sai kiekon verkkoon ajassa 112.21, mutta osuma hylättiin maalivahdin estämisen johdosta.
