Ässien konkarihyökkääjä Roope Talaja harmitteli porilaisten surkeaa avauserää tappioon päättyneessä seiskapelissä.

Ässien kausi päättyi maanantaina tappioon, kun SaiPa voitti ottelusarjan ratkaisevan seitsemännen ottelun maalein 4–2.

Ottelu alkoi Ässien kannalta huonoimmalla mahdollisella tavalla, kun isäntäjoukkue SaiPa löi avauserässä kiekon porilaisten maaliin peräti kolmesti.

Ässien koneet käynnistyvät hieman ennen ottelun puoliväliä, kun pudotuspelikevään maalipörssiä johtava Roope Talaja rusikoi kiekon verkkoon.

Päätöserässä kumpikin onnistui kertaalleen, joten Ässät lähti kesälomille maalein 2–4.

Konkarihyökkääjä Talaja löysi syyn katkeraan tappioon nopeasti.

– Kyllä se oli liikaa, kun annoimme SaiPalle kolme siihen ensimmäiseen erään. SaiPa kotona, niin kolme maalia ensimmäiseen erään oli liikaa, Talaja summaa.

Ässien ja SaiPan ottelusarja oli jopa historiallisen tasainen, sillä joukkueet tahkosivat puolivälieräsarjaa kaiken kaikkiaan 520 minuutin ja kahden sekunnin edestä. Ottelusarja on nyt SM-liigahistorian pisin peliajallisesti mitattuna.

Erot kaukalossa olivat pieniä, mutta kääntyivät tällä kertaa ratkaisevalla hetkellä SaiPan eduksi.

– Vaikea tässä vaiheessa sanoa, mistä se ero tuli. Kyllä parempi ansaitsi voiton. Paras seitsemästä -sarja, niin ei jää seliteltävää. Meillä oli paikka laittaa sarja katki, mutta ei pystytty siihen. Sitten SaiPa laittoi sen täällä. Tällaista se urheilu ikävä kyllä välillä on, Talaja summaa.