Ässien ja SaiPan välinen maratonpeli on tarjonnut kolmannessa jatkoerässä draamaa koko rahan edestä.

Feetu Knihti sai kiekon jo kertaalleen verkkoon kolmannessa jatkoerässä, mutta osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen Valtteri Lipiäisen estettyä tilanteessa SaiPa-vahti Tomi Karhusta.

Nopeimmat Ässien pelaajat ehtivät painella tilanteessa jo pukukopin puolelle, mutta joutuivat hylkytuomion jälkeen palaamaan nöyrästi takaisin kaukalon.

Ennen Knihtin maalia Ässien Jonne Tammelalla oli erinomainen paikka naulata ottelu pakettiin, mutta hän ei saanut sudittua kiekkoa tyhjästä maalista maaliviivan yli.

Ottelu etenee neljänteen jatkoerään. Tässä vaiheessa 120 minuuttia kestänyt ottelu on SM-liigahistorian kolmanneksi pisin.

0:43 Miten tästä ei saa sisään? Jonne Tammela suti tyhjistä maaliviivalle.