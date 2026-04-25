Tappara voitti Ilveksen SM-liigan viidennessä välieräottelussa jatkoerässä maalein 2–1. Ratkaisusta vastasi Kristian Tanus. Kirvesrinnat ovat kääntäneet ottelusarjan nyt 0–2-tilanteesta edukseen voitoin 3–2.
Askel askeleelta kiihkoa keränneen ottelusarjan viides osa käynnistyi ikävällä välikohtauksella, kun Ilves-fanien täyttämässä yläkatsomossa soihduteltiin kielletyllä tavalla. Ottelu oli savutuuletuksen vuoksi keskeytyksissä kymmenisen minuuttia.
Illan peli oli koko sarjan selvästi tarkin ja tasaisin näytös. Maalejakin alettiin tehdä vasta kolmannessa erässä.
Ilves-vahti Dominik Pavlat ei saanut kiekkoa suljettua, ja Tapparan Henrik Haapala runttasi kiekon väkisin verkkoon. Haapala palasi kokoonpanoon tähän otteluun kahden pelin huililta. Tapparan 1–0-osuma syntyi ajassa 48.42.
Henrik Haapala runttasi Tapparalle johtomaalin kolmannessa erässä
Ilves otti kirivaihteen silmään heti takaiskun jälkeen. Se pääsi pyörittämään kolmannen erän viimeisellä kymmenminuuttisella kahdesti ylivoimaa, mutta tulosta ei syntynyt.