KooKoo haki jo toisen välieräkiinnityksen, kun se voitti SaiPan Lappeenrannassa värikkäässä ottelussa maalein 5–3. Ottelusarja on nyt siis kouvolalaisten komennossa otteluvoitoin 2–0.
Pelin alku oli kuin peilikuva eiliseltä. Tänään oli KooKoon vuoro olla armottoman tehokas avauserässä. Jimi Suomi ja Veeti Miettinen veivät vieraat 2–0-johtoon, kun vain seitsemän minuuttia oli pelattu.
Veeti Miettinen vei KooKoon kahden maalin karkumatkalle avauserässä...
SaiPa sai tilaisuutensa, sillä heti toisen maalin jälkeen KooKoon Marcus Davidsson ajettiin ulos poikittaisesta mailasta. Hän tönäisi puolustaja Ondrej Trejbalia kaukalon päädyssä. Isännät eivät kuitenkaan saaneet kavennusta aikaan viiden minuutin ylivoimallaan.
