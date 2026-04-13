SaiPa eteni viimeisenä joukkueena SM-liigan välieriin. Henri Nikkanen takoi seitsemännessä pelissä Ässiä vastaan kypärätempun, ja lisäksi kolmatta erää väritti kaksoisvideotarkistelun jälkeen hylätty osuma.
SaiPa päihitti Ässät jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjassa lopulta voitoin 4–3. Seitsemäs ottelu päättyi maanantaina Lappeenrannassa kotijoukkueelle maalein 4–2.
Tehokkaat keltapaidat karkasivat avauserässä jo 3–0-johtoon. Brian Kramerin napakalla laukauksella iskemän avausmaalin jälkeen Henri Nikkanen kuritti porilaisia kahdella ylivoimanaulauksella.
Seitsemännen pelin suuri sankari Nikkanen sai kypärätempun täyteen tykittämällä ylivoimamaalin myös kolmanteen erään.
Ässien osumat tyrkkäsivät Roope Talaja toisessa ja Jan-Mikael Järvinen kolmannessa periodissa.
SaiPan yhdysvaltalaispuolustaja Kramer ehti juhlia illan toista maaliaan ennen myöhemmin syntyneitä kolmannen erän kihauksia. Ensin tarkisteltiin videoilta, osuiko kiekko Kramerin hanskaan, mutta hidastukset osoittivat pelivälineen osuneen sen sijaan ilmassa olleeseen mailaan ja maali oli yhä voimassa.
Ässät kuitenkin haastoi tilanteen heti perään mahdollisena paitsiona. Sellaiseksi hyökkäys lopulta uudessa videotarkistuksessa todettiin ja maali hylättiin.
1:54Kiekko pomppii Ässien maaliin – tuomaristo tarkasteli tilannetta jo ennen paitsiohaastoa.