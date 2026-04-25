KooKoo katkaisi tuloksellisen alhonsa ja palasi voittojen tielle SM-liigan välierissä, kun se voitti SaiPan viidennessä semifinaalissa maalein 4–0. Ottelusarja on nyt kouvolalaisten komennossa voitoin 3–2.

KooKoo tuli kotipeliinsä vahvasti. Miska Siikonen iski 1–0 seitsemän minuutin kohdalla. Isännät luulivat menneensä hetkeä myöhemmin jo kahden maalin karkumatkalle, mutta Ossi-Petteri Jaakolan maali hylättiin maalivahdin estämisenä.

Päätöserässä SaiPa-puolustaja Brian Kramerin yllättävää laukausta tarkasteltiin hyvä tovi videolta, sillä hetken näytti siltä, että kiekko olisi saattanut ylittää maaliviivan. Näin ei kuitenkaan ollut.

KooKoon Jiri Pärssisen 2–0-sipaisu meni sisään ja samalla nuori pelaaja iski uransa ensimmäisen pudotuspeliosuman ajassa 45.08.

Reilut kuusi minuuttia ennen loppua Jaakola sai kiekon ohi Kari Piiroisen myös hyväksytysti. Peli oli jo 3–0.

Loppuluvut lakaisi Robert Rooba tyhjiin.

KooKoo-vahti Eetu Randelin koppasi nollapelin 27 torjunnalla.

KooKoo voitti kahden peräkkäisen tappion jälkeen. Ottelusarja on sille katkolla maanantaina Lappeenrannassa. KooKoo ei ole koskaan pelannut SM-liigan finaaleissa.