Mette Baas juoksi 400 metrin välieränsä viimeiseksi yleisurheilun MM-hallikisoissa Puolan Torunissa.
Lue myös: Mette Baas täräytti MM-halleissa Suomen ennätyksen
Mette Baasin aika 52,36 ei riittänyt finaalipaikkaan yleisurheilun sisäratojen MM-kisoissa Puolan Torunissa perjantai-iltana. Hän jäi eränsä viimeiseksi.
Baas oli juossut aiemmin samana päivänä Suomen ennätyksen 51,42, mutta välierässä hänen paukkunsa eivät enää riittäneet. Ennätysjuoksu painoi liikaa jaloissa.
– Huomasi, että oli jo kerran juossut, Baas tunnusti Ylelle.
Lopputuloksissa 400 metrillä 13:nneksi sijoittunut Baas kertoi Ylelle, että jalka tuntui heti startista raskaalta.
Keskipäivän alkuerän ajallaan Baas olisi ollut kirkkaasti loppukilpailussa. Hallikauden päätteeksi Baas käänsi tavoitteensa ulkoradoille ja kesällä Birminghamissa kilpailtaviin EM-kisoihin.