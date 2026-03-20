Emilia Kankaan kilpailu jäi kolmeen työntöön yleisurheilun halli-MM-kisoissa Torunissa.
Kuulantyöntäjä Emilia Kangas työnsi ensimmäisellä parhaansa 17,05, joka riitti 13. sijaan sekä karsiutumiseen kymmenen parhaan joukosta ja jatkokierroksilta.
24-vuotias Kangas astui toisen työntönsä tarkoituksella yli ja sai kolmannellaan tuloksen 16,85.
– En löytänyt työntöä ollenkaan. Huono kisa, vähäsanainen Kangas summasi Ylelle.
Kymmenen parhaan joukkoon olisi vaadittu yli 18-metrinen kaari. Kankaan ennätys on viime elokuussa ulkoradalla Belgradissa tullut 18,42 metriä.