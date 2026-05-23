Yhdysvaltain Masai Russell voitti naisten pika-aidat Xiamenin Timanttiliigassa kaikkien aikojen toiseksi kovimmalla ajalla.

Russell pysäytti kellot aikaan 12,14 ja alitti reilu vuosi sitten tekemänsä henkilökohtaisen ennätyksen kolmella sadasosalla.

Matkaa Nigerian Tobi Amusanin nimissä olevaan maailmanennätykseen 12,12 jäi vain kaksi sadasosaa. Amusan juoksi ME:nsä kolme vuotta sitten Eugenen MM-kisojen välierissä.

– Tuntuu hyvältä. Olen sanonut koko vuoden, että aion rikkoa maailmanennätyksen. En tiedä, milloin se tulee, mutta pääsen lähemmäs ja lähemmäs. Kaikki kova työ näkyy, Russell sanoi kisan jälkeen.