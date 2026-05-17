Amanda Kotaja ja Tatyana McFadden olivat lähes maailmanennätysvauhdissa Sveitsin avointen mestaruuskilpailuiden pyörätuolikelauksessa.
McFadden oli sekunnin kymmenyksen Kotajaa nopeampi sadan metrin kelauksessa maailman tämän kauden kärkiajalla 15,46.
– Olen kyllä tyytyväinen suoritukseen. Harmittaa, että tuuli kääntyi. Viestit kentältä kertoivat myötätuulesta, mutta huomasin jo kentälle tullessa, ettei tuuli täydellinen ollut, Kotaja kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.
Yhdysvaltalaisen nimissä oleva maailmanennätys on 15,35. Kotajan ennätys ja aiempi ME-tulos on vain sadasosan heikompi, 15,36.
Kotaja johti Sveitsissä kisaa 85 metriin saakka, mutta taipui lopulta aikaan 15,56.
– Startti oli ihan ok, muttei loistava. 60–70 metriä tuli hyvin, mutta lopussa tarvitaan rennompaa kelausta eikä puskemista, Kotaja sanoi.